Gatito no tolera que su dueña le ponga un arnés para llevarlo de paseo y hace una rabieta

Una historia que te divertirá. Los gatos son uno de los animales que han ganado popularidad en las redes sociales. Las diversas historias en las que son protagonistas han cautivado a los usuarios. Ciertamente, en TikTok se ha vuelto viral la reacción de un minino cuando su dueña intentaba ponerle un arnés para llevarlo a pasear.

En el clip compartido por la usuaria @effelnicole, se puede observar cómo la dueña del felino intenta colocarle una correa. Ante la insistencia de la joven, la mascota trata de librarse de la situación.

El video mostró la secuencia en la que se ve a la mujer sujetando al minino para acostumbrarlo al uso del accesorio. Lo más llamativo fue ver cómo el animal hace todo lo posible para que no le pongan el seguro para gatos. No solo dio patadas a los brazos de su dueña, sino que incluso le propinó una mordida en el dedo para que no lo tocase.

PUEDES VER: Su hámster se extravió por varios días y vuelve a encontrarlo con tierno comportamiento

“Es muy travieso”, explica Nicol sobre su mascota. Debido al comportamiento de este, la mujer decidió buscar otras formas de convencer al felino, además de adquirir nuevos productos con los que se sienta cómodo. El video viral de TikTok tiene más de 914.000 visualizaciones.