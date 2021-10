Perrito conoce a un periquito y le da un ‘beso’ como bienvenida a su nuevo hogar

Una amistad para siempre. Algunas personas suelen adoptar a otros animales para que sean los ‘compañeros perfectos’ de sus queridas mascotas. Como sucedió con un reciente caso que se robó el corazón de los usuarios tras ser publicado en YouTube y otras redes sociales. Todo comenzó cuando una joven organizó una reunión para juntar a su perrito con su periquito por primera vez, ya que quería saber sus reacciones. Pero, se llevó una tierna sorpresa al percatarse que ambos se dieron unas caricias que reflejaron su relación especial.

Al principio, ella tenía temor con respecto al comportamiento de su enorme can llamado Zeus ante la presencia del nuevo integrante de su familia. Por esta razón, puso en marcha un plan para que estuvieran juntos sin problemas.

Tal como se aprecia en las imágenes, la muchacha aprovechó que su ‘engreído’ descansaba en su sala para soltar a la pequeña ave de nombre Gilbert. Luego de unos segundos, los dos se acercaron de forma lenta y se miraron por un buen rato.

En ese momento, el can, de raza labrador, le dio un afectuoso ‘beso’ de bienvenida a su ‘amigo’ que no dejaba de saltar encima de su pata delantera. Entretanto, su propietaria mantuvo su distancia para no interrumpirlos y no dudó en grabarlos con su celular.

Este conmovedor hecho protagonizado por el perro y el periquito se divulgó en un canal dedicado a los animales en la plataforma de YouTube. De inmediato, se volvió tendencia al alcanzar más de un millón de reproducciones.