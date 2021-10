Joven narra con humor las experiencias que se pasa al traspasar la barrera de los 30 años

Con el pasar de los años, el cuerpo y el ritmo de vida de muchos cambian y eso es lo que supo plasmar con humor un joven a través de un video que rápidamente se viralizó en TikTok. El clip, que ya cuenta con más de 142.000 reproducciones, repasa algunos lugares comunes de los que superan la barrera de los 30 años.

Según narró @FayFranco, las personas que pasan por esta edad se despiertan muy temprano y antes de que suene la alarma del celular, suelen olvidarse de qué están conversando con otros y confunden los nombres de los demás.

Asimismo, en su cuenta de TikTok, donde están subidos otros videos virales, señala que a los mayores de 30 años los niños les dicen señores, les preocupa que su ropa tendida no se moje ante una eventual lluvia y cualquier cosa que comen les cae mal al estómago.

Por su parte, varios usuarios afirmaron sentirse identificados que estos divertidos momentos, aunque no tengan la misma edad: “Tengo 25 y ya me pasa eso. ¿Qué será de mí a los 30? “, “Ya me siento de 30 y tengo 21″, “Tuve que ver todos los videos y creo que todo me pasa”, fueron algunos de los comentarios. Y tú, ¿te sientes igual?