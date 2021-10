Joven adopta a gatita abandonada en el día de su cumpleaños y minina no se separa de ella

Miles de usuarios en TikTok han quedado sumamente conmovidos al conocer la historia de una joven que, en el día de su cumpleaños, decidió tener un solidario gesto con una gatita de la calle. Además de salvarle la vida y darle un hogar, ella misma se obsequió la alegría de tener una mascota para que le haga compañía.

A través de su cuenta de TikTok, identificada como @swanel95, esta usuaria contó lo que ocurrió hace algunas semanas, cuando iba caminando por la calle y se topó con una indefensa minina.

Al verla, la recogió y la cargó en su mochila para llevarla a su casa. “Durante el camino a casa estaba un poco asustada. Cuando llegamos, lloraba mucho”, contó la autora del video.

Una vez que la minina, a quien llamó Rayitas, entró en confianza, se adaptó a su nuevo hogar y no se separaba de su nueva dueña. Tal como se aprecia en el video, se trataba de una gatita de apenas unos meses de vida. Pese a estar tanto tiempo en la calle, no presentaba problemas graves de salud, por lo que no fue difícil que se acostumbre a su actual casa.

“Sin duda alguna, Rayitas fue el mejor regalo de cumpleaños”, comentó la joven. Tras compartir este video en TikTok, que ya ha conseguido más de 231.000 reacciones, además de otros miles de comentarios en los que varios cibernautas halagan su acción.