Gato tiene feroz reacción al despertar a su dueño para que lo lleve al parque

Un gatito se ha vuelto ‘famoso’ en Facebook y otras redes sociales por la ocurrente reacción que tuvo al despertar a su dueño en segundos. Miles de usuarios de la plataforma, especialmente los que son amantes de los animales domésticos, se divirtieron al ver las imágenes del video viral. A continuación, sigue leyendo la nota para conocer todos los detalles del clip.

Como se puede ver en los primeros segundos, el animal subió a la cama de su dueño sigilosamente y se acomodó cerca de su brazo. En el momento menos pensado, lo mordió para despertarlo de su siesta.

Según los detalles en la página PetLoversZone de Facebook, el minino tiene la costumbre de ir a pasear junto a su amo antes de las 6.00 p. m. Fue por esta razón, que el gato tomó esta medida para despertarlo.

“Esta escena me recuerda a mi mascota. Cuando no lo llevo al parque, hace desorden en casa”, “Mi gato también hace lo mismo cuando no le dejo comida”, son algunos de los comentarios que escribieron los usuarios, luego de ver el video viral de Facebook.