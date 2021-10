Perrito se queda afuera de su casa por error y golpea las rejas para que le abran

Una vez más las mascotas se apoderan de todas las miradas en las redes sociales. En esta ocasión se trata de un pequeño perrito que hizo de todo para tocar la puerta de su casa y lograr que su familia le abra. Un vecino captó la curiosa conducta del animal y lo grabó. El video de este hecho ya se ha vuelto tendencia en TikTok.

En el video compartido por la usuaria Filisha Alexandra, se puede apreciar cómo el pequeño can se lanza sobre el portón de la entrada de su vivienda, pues, al parecer, se había quedado fuera por accidente.

Pese a que el perrito era insistente, nadie le abría la puerta, así que esta joven aprovechó para grabar esta divertida escena. En las imágenes se puede apreciar cómo el cachorro salta desesperadamente para poder ser visto por alguien de su familia.

Tras ver que nadie escuchaba los llamados del perrito, Filisha se comunicó con sus vecinos para informales lo ocurrido. Solo así se dieron cuenta y lo dejaron entrar de inmediato, contó la muchacha en su red social.

Luego de compartir este video en TikTok, miles de cibernautas alrededor del mundo no han parado de reír. Más de 692.000 usuarios han dejado un like en la publicación. Además, los comentarios no tardaron en aparecer.