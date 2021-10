Perrito sorprende con peculiar baile y video se vuelve viral

Los humanos no son los únicos que saben moverse al ritmo de la música. Los animales también pueden hacerlo. Y así nos lo mostró un perrito de la ciudad de Juliaca, en Puno, que viene causando furor en las redes sociales por su peculiar baile. El video viral fue publicado en TikTok y ya cuenta con más de dos millones de reproducciones y casi 140.000 ‘me gusta’.

Lucero, quien es la dueña del can, fue la encargada de registrar el curioso momento cuando su ‘hijo’ perruno estaba en la azotea de su vivienda secándose al sol tras ser bañado.

En el video viral de TikTok también se logra apreciar como este perrito de raza bulldog goza cada segundo moviéndose de un lado a otro.

Aunque muchos usuarios disfrutaron de la escena, otros la criticaron porque en las imágenes se observa al can amarrado. Ello motivó a que realizara un segundo video explicando que sus dos perritos no duermen en el techo y que solo sube para bañarlos los días que hay sol, pues muchas veces el clima de Juliaca no se lo permite.