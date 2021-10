Niño deja ingresar a su perrito a su casa a escondidas de su padre

Te divertirá. Muchos padres tratan de disciplinar a sus hijos, pero también a sus mascotas. Por ello, aplican diferentes medidas para lograr ese propósito. Al respecto, un video viral de TikTok muestra la decisión de un padre de familia para ordenar el destino de su perrito a la hora de dormir. ¿Qué sucedió? El hombre no consintió que siguiera durmiendo dentro de su hogar por eso lo dejó en el pasillo, pero no advirtió lo que su hijo haría cuando no los viera.

Toda una hazaña tuvo que realizar el niño para desestimar la medida que había tomado su padre para reencontrarse con su perro. Esperó a que todos durmieran para cumplir su propósito. Cuando no hubo nadie alrededor, el joven salió de entre las sombras para llevar la camita de su mascota con él.

Alrededor de las nueve de la noche, unas cámaras de seguridad del hogar del niño registró todos los pasos que realizó para llegar a su querido amigo. El usuario @fa.viggo decidió compartir la escena con la comunidad virtual para mostrar la graciosa toma.

El padre describió la escena con la advertencia que había realizado en casa “Yo siendo firme: A partir de hoy, el perro duerme en el pasillo”. Segundos después, las imágenes reflejan a su hijo haciendo entrar al can. “La disciplina es lo mío” reflexiona de forma ‘sarcástica’ al observar que ni su hijo ni su perro hicieron caso a lo que había mencionado.

El clip viral cuenta con más de 120.000 visualizaciones y miles de comentarios de los cibernautas. “Es una señal de que has criado a una buena persona”, “Su hijo me representa”, fueron algunas de las respuestas que dejaron en TikTok.