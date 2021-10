Mujer aprovecha ‘El Juego del Calamar’ para viralizar la peculiar caminata de su perrito

La serie surcoreana “El Juego del Calamar” se ha convertido en todo un boom tanto dentro como fuera de las redes sociales. Esta fiebre mundial ha sido aprovechada por una mujer para viralizar la peculiar caminata de su perrito a través de TikTok, cuyo video ha alcanzado casi 15 millones de reproducciones y ya bordea los dos millones de ‘me gusta’. ¿Cómo lo consiguió?

Ruby Miranda, quien es la dueña de este chihuahua, lo único que hizo fue calzar la pegajosa y a la vez tenebrosa canción de la muñeca coreana a los pequeños pasos del can.

Inclusive en el video viral subido a TikTok pareciera que el perrito está actuando porque mira a la cámara, pero no, pues la canción fue colocada posteriormente.

En tanto, usuarios de esta red social tomaron con humor el particular caminar de este can: “Se le reinició Windows”, “Perdóname la vida Diosito, pero me tengo que reír”, “Se tomó el juego muy en serio”, fueron algunos de los comentarios.