Zarigüeya entra a una casa y se hace pasar por un gato para ser cuidado por la dueña

Una anécdota que jamás olvidará. No cabe duda que muchas personas han demostrado su buen corazón al ayudar a animales que viven en difíciles situaciones. Como se presentó en un reciente caso en Facebook sobre una anciana, luego que acondicionó un espacio de su casa para acoger a unos gatitos callejeros. Sin embargo, nunca imaginó que una traviesa zarigüeya se iba a aprovechar de su noble gesto para infiltrarse y hacerse pasar como otro animal durante varios meses.

Eric Hertlein acudió a la casa de su abuela para pasar un tiempo juntos. Fue entonces que la felicitó por su conmovedora acción, ya que acomodó algunas camas y platos de comida en su porche. De pronto, dio unos pasos cuando un pequeño animal con unos extraños rasgos llamó su atención.

En ese momento, la mujer de la tercera edad no entendía el comportamiento de su nieto y le contó que se trataba de un ‘singular visitante’ que lo había nombrado como Tete. “Ella me aseguró que era uno de sus gatos. Le dije que no era lo que ella pensaba”, comentó el muchacho en sus redes sociales.

“Me reí durante unos buenos cinco minutos. No se dio cuenta de lo que me estaba riendo hasta que comencé a señalar la nariz puntiaguda y la cola delgada. No se dio cuenta de que él no era un gato”, expresó Eric.

Una traviesa zarigüeya se metió a una casa a escondidas para recibir las mismas atenciones que unos gatitos, y pudo pasar desapercibido durante varios meses. Foto: Eric Hertlein/ Facebook

Fue entonces que la anciana empezó a averiguar tras pararse al lado del supuesto minino. “Simplemente se sentó allí. Luego se acercó un poco más, y lentamente me miró con la sonrisa más grande en su rostro y dijo: Bueno, él no me ha molestado todavía, ¡así que estoy bien con que esté aquí!”, contó el chico.

Pese a que en realidad era una zarigüeya, la abuela no le tomó importancia y continuó dándole cariño al igual que los gatitos. “Ella ama a los animales y los cuida siempre que puede. Simplemente te motiva a hacerlo mejor y a tratar mejor a otros seres también”, acotó Hertlein.

Por otro lado, las imágenes de este emotivo hecho se divulgaron en una página dedicada a los animales en Facebook. En cuestión de horas, alcanzaron miles de reacciones que lo volvieron tendencia. Además, los usuarios aprovecharon la oportunidad para aplaudirla y felicitarla.