Perrito callejero persigue a un hombre por varias cuadras para que lo adopte

En Facebook se ha vuelto viral una historia que ha logrado conmover a miles de cibernautas. Se trata de un perrito callejero que decidió buscar un nuevo hogar. Mientras deambulaba por las calles de México, vio a un hombre caminar muy cerca de él y lo persiguió hasta llamar su atención, pues trataba de ‘pedirle’ que lo adopte. Este hecho ha dejado sumamente conmovidos a miles de cibernautas en las redes sociales.

“Yo no me lo encontré a él, sino que él me encontró a mí”, es como Arturo Cárdenas describe lo ocurrido cuando hace unos días se topo con su nuevo ‘amigo fiel’. Este hombre iba caminando cuando se dio cuenta de que el animal iba detrás de él. Durante varias cuadras, el perrito caminaba al mismo paso de Arturo, con el fin de lograr que lo lleve consigo.

Al principio, Arturo pensó que este perro, al ser tan pequeño, tendría un dueño. Pero, luego se percató de que estaba completamente solo y que solo quería un hogar. ‘Yogui’, como lo ha llamado, logró conmoverlo y ambos regresaron a casa juntos.

La historia entre Arturo y Yogui pronto se volvió viral y muchos usuarios le agradecieron por haberse hecho cargo del indefenso perrito. Foto: captura de Facebook

Este noble hombre contó su historia en Facebook y miles de cibernautas no tardaron en reaccionar. “Hace rato venía caminando rumbo a la casa y en eso me doy cuenta que una criaturita me venía siguiendo. Pensé que se había salido de la casa de donde me empezó a seguir, caminé como cinco cuadras más y, al voltear, me di cuenta que aún me seguía”, contó Arturo en sus redes sociales.

