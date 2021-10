Jóvenes intentan hacer reto de baile para TikTok, pero su perrito lo arruina todo

No cabe duda de que las mascotas pueden regalar emotivos e imborrables momentos a sus dueños, sobre todo cuando son cachorros. Sin embargo, las travesuras no pueden faltar, y en este video compartido en TikTok se demuestra cómo un cachorro puede arruinar todo en un segundo. Cuando su dueña quiso grabarse junto a su amiga, el can ingresó para arrebatarles el protagonismo.

La usuaria de TikTok @valennasta compartió un clip que ha dejado sumamente conmovidos a miles de cibernautas. ¿Qué ocurrió? Esta muchacha iba a grabarse junto con su amiga bailando un challenge para la plataforma.

Todo parecía ir muy bien hasta que su perrito apareció en la escena. El can vio cómo las muchachas realizaban los pasos de baile, sin saber lo que ocurría. Cuando observó el teléfono que estaba frente a ella, fue corriendo hacia él, pues se había visto reflejado en la pantalla.

El perrito acabó por botar el celular al suelo y todo quedó registrado en la grabación. La dueña del can decidió compartir este divertido blooper y el video se volvió tendencia rápidamente. Con más de 1,6 millones de likes, la publicación de esta joven logró convertirse en una de las más visitadas de la plataforma.