Un hecho que jamás olvidará. A través de Facebook, se compartieron unas fotografías que presentaron un singular caso que dejó sin palabras a los usuarios. A finales de agosto, una mujer estacionó su vehículo en su vecindario en horas de la noche. De pronto, unos objetos que brillaban en la oscuridad la alertaron y trató de averiguar. Sin embargo, no imaginó que se trataba de un total de 60 caracoles que avanzaban de forma lenta para cruzar al otro lado de la calle.

Al parecer, los pequeños animales aprovecharon que no había nadie e invadieron la vía para continuar con su recorrido con el propósito de conseguir comida. Fue entonces que se reunieron para avanzar juntos y evitar salir heridos en algún accidente.

En ese momento, Elizabeth Manson se percató de la presencia de los moluscos y se mantuvo en el interior de su auto para no interrumpirlos. “Los descubrí bloqueando mi camino a casa en su carrera para llegar a la hierba mojada del otro lado. Estaba un poco sorprendida porque no era lo que esperaba encontrar. Pero rápidamente me di cuenta de lo que estaba pasando, ya que soy una entusiasta de los invertebrados”, comentó a un medio australiano.

Facebook viral: mujer detiene su viaje en auto al encontrar más de 60 caracoles en medio de la carretera

Antes de retirarse del lugar, la mujer se animó a sacar su celular para tomar unas fotos de los caracoles que después difundió en su cuenta de Facebook. Incluso se volvieron tendencia al alcanzar miles de reacciones en cuestión de horas. Sus amigos y familiares pensaron que eran grandes, pero les aclaró que eran diminutos y solo había sido un efecto de la cámara.