Netflix comparte meme de Squid game ante la caída mundial de Whatsapp, Facebook e Instagram

Tras la caída mundial de las principales redes sociales Whatsapp, Facebook e Instagram, los memes no tardaron en aparecer. Miles de usuarios sacaron su creatividad para reír ante la ausencia de las plataformas de interacción más utilizadas. Sin embargo, plataformas como Netflix también se hicieron presentes y sacaron lo suyo ante lo ocurrido.

La imagen se ha viralizado entre los fanáticos de la seria El juego del calamar. Foto: captura de Twitter

A través de su cuenta oficial de Twitter, Netflix España publicó un tuit en el que hace referencia al problema de conectividad que ha dejado sin pasatiempo y comunicación a millones de usuarios.

La serie más vista de la plataforma, Squid game, se llevó los honores al representar con una de sus escenas lo que muchos cibernautas están haciendo: migrar a Twitter.

En el juego “Muévete luz verde”, todos recuerdan el momento en el que uno de los jugadores toma la camiseta de otro para sostenerlo y así evitar que se mueva y, por lo tanto, sea eliminado.

Este ‘salvador’ representa a la red social del pajarito, quien está sirviendo como única plataforma para que usuarios de todo el mundo muestren sus reacciones, comentarios y descargos ante la caída mundial de Whatsapp, Facebook e Instagram.

Fallos en Instagram y Facebook

Según el sitio especializado DownDetector, el 23% de los mensajes de cibernautas de Facebook precisa que la app no muestra conexión con el servidor; el 68% de no puede ingresar al sitio. Esta falla tampoco permite la interacción en Messenger. En el caso de Instagram, el 58% de reportes indica que no se puede acceder a la web ni a la aplicación móvil.

Pese a los sucedido, usuarios de redes sociales utilizaron su ingenio para elaborar divertidos memes sobre este hecho y los compartieron a través de Twitter, plataforma que no sufrió este percance.