Diviértete con los memes tras la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp

¿No puedes usar la mensajería de Facebook e Instagram? No es tu internet, las plataformas sufrieron una caída mundial que limita su funcionamiento en varios países, incluyendo el Perú. Luego de las 10.20 a. m. (hora Perú), las reacciones de los usuarios en Twitter sobre la falta del servicio se incrementaron.

Según el sitio especializado DownDetector, el 23% de los mensajes de cibernautas de Facebook precisa que la app no muestra conexión con el servidor; el 68% de no puede ingresar al sitio. Esta falla tampoco permite la interacción en Messenger. En el caso de Instagram, el 58% de reportes indica que no se puede acceder a la web ni a la aplicación móvil.

Pese a los sucedido, usuarios de redes sociales utilizaron su ingenio para elaborar divertidos memes sobre este hecho y los compartieron a través de Twitter, plataforma que no sufrió este percance. Te los dejamos a continuación:

