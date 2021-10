Gatito no fue recogido por sus posibles adoptantes y mujer que lo cuida decide acogerlo

Una muestra de amor. Un gatito se convirtió en el protagonista principal de una emotiva historia que fue compartida en TikTok. Todo comenzó cuando sus posibles adoptantes no se presentaron el día en que debían recogerlo. Afortunadamente, la mujer que lo cuidaba como hogar temporal le dio una oportunidad de vida. Las imágenes mostraron el singular momento que fue difundido en las múltiples plataformas.

En el clip compartido en @Kaly1728, cuenta de usuario con momentos del felino, se pudo apreciar cómo la dueña utilizó su celular para revelar la dulce decisión que tomó.

El video mostró la secuencia en que ella cuidaba a un minino de la calle y con el paso de los días le consiguió unos adoptantes. Sin embargo, en el día que debían recogerlo las personas no se presentaron. Ante esa situación, la rescatista no dudó en quedarse con el animal porque no pudo evitar encariñarse con él.

“Y así es como empieza una historia de amor gatuno”, “Qué buen corazón tiene esa mujer”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. En TikTok, las imágenes obtuvieron más de 64.200 ‘me gusta’ y cerca de 299.530 visualizaciones.

Aquí te compartimos el video viral que ha conmovido a los cibernautas en las redes sociales.