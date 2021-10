Hombre rescata a perrita que lo atacó y ahora es su fiel compañera

Jorge Jaime Martínez, un ciudadano de México, se volvió viral en redes sociales como Facebook tras mostrar cómo una perrita de la calle lo atacó. Sin embargo, lejos de alejarse o molestarse con el animal, Jorge respondió con amor: la alimentó y le brindó un nuevo hogar. La historia enterneció a miles de internautas.

“Ella me mordió, yo le pagué con amor y hoy la alimento a diario. Ellos no son malos, solo que a veces en la calle tienen que luchar por su vida. Hoy solo me ve y corre hacia mí y eso vale más que una mordida, muchas personas en su momento conocieron la historia y es real”, escribió sujeto en una publicación que hizo en Facebook.

En las imágenes publicadas, se observa que Martínez quedó con una herida profunda tras ser atacado por el can. No obstante, en la siguiente instantánea, la perrita le lame la cara, demostrando que ahora son grandes compañeros.

La historia del animalista y su mascota cuenta con más de 340.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios, en donde se resalta la bondad del hombre.

Sin embargo, esta no es la única historia que tiene Jorge Jaime sobre el cuidado y rescate de animales callejeros, pues señaló que tiene un canal de YouTube donde comparte sus experiencias y consejos sobre este tópico.