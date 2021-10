Mujer coloca una bomba de baño en el agua y perrito la imita, pero no le funciona

Un tierno can que te conmoverá. Las mascotas se han ganado los corazones de los cibernautas en las redes sociales. Aunque a veces no quieran llamar la atención, cada acción que realizan atrae a las personas. Esto sucedió en un clip viral que se compartió en TikTok, donde un perrito se robó las miradas de los cibernautas al imitar de forma inocente a su dueña.

Estaban preparándose para una ducha cuando la dueña de un carismático perro decidió complementar su momento de relajación con una bomba de baño. La mujer sostenía el objeto, del tamaño de una pelota, en su mano mientras lo mostraba a las cámaras. El perrito observaba cada movimiento de su dueña.

La joven dejó caer la bomba de baño de color rosa en el agua y el objeto se desintegró en el líquido. La mascota, al presenciar el fenómeno de coloración, quiso intentar lograr lo mismo con su pelota de juguete azul, por ello, lo dejó caer a la tina.

El resultado que obtuvo no fue el mismo que el de su dueña, pero eso no impidió de que saltara por los bordes de la ducha esperando a que su pelotita también tiña el agua de azul. La reacción del can enterneció a los usuarios de TikTok.