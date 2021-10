Perrito celebra su primer cumpleaños luego de conseguir un hogar con su nueva familia

Una segunda oportunidad de vida. Un perrito bautizado con el nombre de Viernes se convirtió en el protagonista principal de una conmovedora historia que se presentó en Facebook. Durante unos cuatro años, este permaneció en un albergue con la esperanza de ser adoptado. Afortunadamente, su suerte cambió y una familia le brindó un nuevo hogar. Incluso se animaron a festejarle su cumpleaños por primera vez al hacerle una improvisada fiesta.

Los voluntarios de Refugio de Animales, ubicado en Chiclayo (Perú), encontraron al can en malas condiciones. Al parecer, sus antiguos dueños le hacían participar de peleas callejeras y no lo alimentaban de forma correcta. Una joven identificada como Valeria Deza se encariño con Viernes; sin embargo, no podía llevárselo a su vivienda.

Luego de un largo tiempo, ella recibió una buena noticia por parte de sus padres, pues le daban permiso de tener una mascota tras lograr unas altas calificaciones en la universidad. “Hablé con el establecimiento y me permitieron visitarlos. Cuando llegué, ahí estaba Viernes. Cuatro años después, él ya tiene siete años, fue muy lindo volver a verlo y poder adoptarlo ha sido una bendición”, comentó a un medio.

PUEDES VER: Empresarios de Gamarra sacan a la venta los uniformes de la serie El juego del calamar

Desde el inicio, el perrito se robó el corazón de sus cuidadores. Por esta razón, ellos eligieron un 15 de septiembre para festejar un año más de vida. Fue entonces que mandaron a elaborar un hermoso pastel que llevaba su foto y un cartel con su nombre. Además, adornaron la sala y compraron unos gorros. Al final, le cantaron el ”Feliz cumpleaños” mientras le daban caricias para demostrarle lo mucho que lo querían.

Actualmente, el can disfruta de su hogar y familia. Por otro lado, las imágenes de su tierno caso se divulgaron en una página dedicada a los animales en Facebook. De inmediato, alcanzaron miles de reacciones que lo volvieron tendencia.