Joven graba el tierno comportamiento de su perro para conseguir que le invite su comida

Cautivó a más de uno. En TikTok se ha vuelto viral un video que tiene como protagonista a un ocurrente perrito. El animal doméstico fue capaz de robar el corazón de miles de usuarios con una tierna actuación desarrollada en una vivienda ubicada en California, Estados Unidos. Las imágenes mostraron el entretenido momento, el cual fue difundido en las múltiples plataformas.

En el clip compartido en la cuenta de usuario @Vhanann, se pudo apreciar cómo la dueña utilizó su celular para capturar el hilarante comportamiento de su adorada mascota.

El video mostró la secuencia en que la mujer come su almuerzo cuando nota la presencia de su perro, que la observa por debajo de la mesa. Lo más llamativo fue ver que el can presiona su rostro contra el vidrio en su intento por conseguir que su dueña le invite una parte de su comida.

PUEDES VER: Perrita herida ingresa en un local para refugiarse y propietario decide adoptarla

“Pobre bebé, no fue capaz de persuadir a su mami”, “Mi perro me hace lo mismo cuando me ve comer”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. En TikTok, las imágenes obtuvieron más de 697.200 ‘me gusta’ y cerca de 8 millones de visualizaciones.

Este es el video viral que ha conmovido a los cibernautas en las redes sociales.