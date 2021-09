Hombres utilizan un mototaxi como polea para subir baldes llenos de arena a construcción

El ser albañil no es fácil debido que demanda trabajar a la intemperie, ya sea en verano o invierno, y, sobre todo, tener un buen estado físico. Sin embargo, unos obreros encontraron una divertida y sencilla forma de subir grandes cantidades de baldes llenos de arena a un tercer piso usando un mototaxi. Las imágenes han sacado miles de aplausos en TikTok por la astucia de los trabajadores, lo cual les ha permitido olvidarse del esfuerzo corporal.

Como se vio en un clip compartido por el usuario @huguitorodriguez0, un joven se encontraba en el primer piso llenando los baldes con arena para la construcción de la tercera planta de una vivienda.

Cuando los recipientes ya estaban llenos, el muchacho avisaba a su compañero que conducía el vehículo motorizado para que jale como polea y así evitar subir hasta el piso superior de la construcción con los cubos en el hombro.

PUEDES VER: Cocodrilo acude donde su cuidador y se acuesta a su lado para dormir juntos

Los operarios ya no gastaron muchas energías gracias a la ayuda del mototaxi. Usuarios en TikTok aplaudieron la gran iniciativa de los trabajadores de construcción, ya que muchos conocen que el trabajo de la albañilería es muy pesado.

¿Qué pasaría si el humano utilizaría el 100 por ciento de su capacidad cerebral?”, “¿Por qué no estamos en la NASA?”, “No somos la primera potencia mundial porque somos de perfil bajo y no nos gusta alardear”, “Muy bien dicho. Cuando la mente trabaja, el cuerpo no tiene por qué cansarse”, fueron algunos curiosos mensajes dejados en la publicación de TikTok.