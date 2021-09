Familia celebra el cumpleaños de su mascota y respuesta del can emociona a los invitados

En la actualidad, gracias a las redes sociales, se pueden conocer más casos de familias que celebran los cumpleaños de sus mascotas para vivir el momento de celebración de un año más de vida de sus queridos animalitos. En esta ocasión, un perrito se ha vuelto viral en TikTok debido a la sorpresa que sus familiares celebraron para él.

En el video viral de TikTok que publicó la usuaria @frandelgadodd89 se puede observar cómo varias personas se encuentran reunidas alrededor del perrito. Luego de enseñarle a su querida mascota Bobby su pastel, comienzan a cantarle la famosa canción de cumpleaños.

El can emocionado salta mientras espera para degustar la torta de croquetas que prepararon para él. Cuando todos están aplaudiendo, el perro mueve su cabeza en señal de ‘agradecimiento’ y felicidad por la fiesta.

“Tengan cuidado, no me vayan a lastimar al niño”, son las palabras que utiliza una de las dueñas del can antes de que pruebe un bocado de su torta y no se queme con la vela. La escena emocionó a los cibernautas debido a que Bobby comenzó a realizar sonidos como si fuesen llantos, lo que enterneció a los familiares.

El video viral de TikTok cuenta con más de un millón de visualizaciones. Además, miles de comentarios de los usuarios que se sumaron a saludar al perrito Bobby por su cumpleaños.