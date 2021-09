Captan a perro callejero pararse en dos patas y comerse la carne para preparar tacos

En los últimos tiempos es muy normal ver videos de perros protagonizando desde tiernas hasta divertidas situaciones, como sucedió con un canino callejero. Al parecer, la mascota no había comido y no perdió la oportunidad para darle rienda suelta a su suerte para saborear un trompo al pastor que estaba de exhibición en un puesto ambulante. Las imágenes sorprendieron y conmovieron a los cibernautas en TikTok por las penurias que pasan los animales sin hogar.

El clip que no tardó en convertirse en viral en la popular red social captó el preciso instante en que el peludito llegó hasta la taquería El Padrino ubicada en la ciudad de Oaxaca, México.

El perrito vio que no había nadie alrededor y se paró en dos patitas para sostenerse en una mesa. Momento después comenzó a comer un trompo de pastor con el que la negociante preparaba los tacos. En la grabación se mostró que el astuto can dio varias mordidas y al ver que la mujer se acercaba se bajó rápidamente para no levantar sospecha.

No obstante, lo que causó sorpresa en los seguidores de las plataformas de internet es que la vendedora metió al establecimiento la pieza de carne y muchos se preguntaron si continuó expendiendo el trompo, pese a estar lamido por la mascota.