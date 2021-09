Una pequeña traviesa. Una perrita bautizada con el nombre de Harper se ha convertido en la protagonista principal de un video viral que se compartió en Facebook, donde sacó más de una sonrisa a los usuarios. Todo comenzó cuando una vecina descubrió su travesura, debido a que esta fingió estar perdida tras acostarse en medio de la calle. Sin embargo, los dueños habían colocado carteles para evitar que caigan en su trampa.

Alyson Aguerrebere se detuvo en los exteriores de una vivienda ubicada en Long Beach, California (Estados Unidos). Fue entonces que se acercó la perrita, pero lo que llamó su atención es que no llevaba ningún collar en su cuello. “Parecía perdida. Me estaba mirando desde unos 12 metros de distancia cuando me acerqué a ella”, comentó al medio The Dodo.

De pronto, se enteró de la diablura de la perrita al leer un cartel pegado en un árbol. “Soy Harper. Yo vivo aquí. Finjo estar perdida, así que te detendrás y me acariciarás”, escribieron los propietarios en un pedazo de cartón.

“El letrero era muy gracioso y me di cuenta de que ella le hace esto a todo el mundo. Así que me senté, la acaricié y le froté la barriga durante 25 minutos”, manifestó Aguerrebere. Por otro lado, habló con los cuidadores de Harper para conocer sobre su historia.

Facebook viral: perrita finge estar perdida para conseguir que los transeúntes se detengan a acariciarla

Hace un tiempo atrás, ellos la adoptaron para brindarle un buen hogar. Además, se animaron a acompañarla a todas horas, con el propósito de vigilar ante el peligro de que se meta en problemas. “Su dueña salió a los 25 minutos y dijo: ¡Oh, ¿te engañó para que le des amor?! Dijo que lo hace constantemente, varias veces al día, y nunca quiere entrar porque recibe mucha atención”, añadió Alyson.

Las imágenes de este curioso hecho se divulgaron en las cuentas oficiales de la perrita, ya sea en Facebook o Instagram. De inmediato, se volvieron tendencia al obtener más de 10.000 reproducciones.