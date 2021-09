Perrita no deja que el dueño de las costillas a la barbacoa se acerque a ellas

Te parecerá muy divertido. Una pequeña perrita se volvió tendencia en YouTube y otras redes sociales tras ser captada obstaculizando el intento de comer de su dueño. El hombre atina a reírse cada vez que acerca su mano para disfrutar de sus costillas a la barbacoa. La persona que acompañaba a su curiosa mascota, tomó este comportamiento de forma graciosa.

Este video viral subido a la plataforma de YouTube inicia con la intención del señor por tomar una de sus aperitivas costillas con la mano derecha. Esto no le agrada para nada a su perrita de color negro, quien empieza a mostrarle sus dientes cada vez que se empieza a aproximar. El hombre no para de reírse mientras balbucea: “Esas son mis costillas, son mis costillas. ¿Puedo tomar alguna de ellas? Ella no me dejará comer”.

PUEDES VER: Perrito de raza golden retriever tomó una pieza de pollo que estaba al lado de lavadero

La mascota no le permite a su dueño llegar a su alimento. Incluso, le muerde la mano de forma leve, pero imposibilita todo intento del hombre por comer hasta finalizar el video. Algunos usuarios de YouTube dejaron sus comentarios: “Es un buen perro”, “Mantenga a ese perro cerca cuando coma”, “Lindo, pero nunca toleraría este comportamiento”.