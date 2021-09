Padre sorprende a su niña jugando con una tarántula y su reacción asombró en redes

Cuando se vive con niños en casa, muchas veces se procura engreírlos con juguetes interesantes y en ocasiones fuera de lo común. En esta ocasión, un padre permitió que su pequeña jugará con una lata de café que estaba desechada sin imaginar que dentro había un arácnido. Las imágenes de su reacción sorprendieron a miles de seguidores de YouTube.

Como se vio en un clip grabado por las cámaras de seguridad de la vivienda y compartido por el canal SWNS, la menor de 18 meses se encontraba en medio de una alfombra con una lata entre sus manos. Todo parecía marcha bien, pero el hombre identificado como David Lehman quiso cerciorarse que su hija no corría peligro con el envase.

Al escuchar a la pequeña decir la palabra ‘bicho’, el sujeto se acercó rápidamente y notó que una peluda araña se encontraba dentro del recipiente metálico. David gritó y golpeó la lata vacía, tumbando a su hija en el proceso y provocando que el arácnido cayera cerca de su hombro.

Segundos después, el papá agarró a su hija y se alejó de la araña junto con su perro. Para cerciorarse que el insecto no picara a algún miembro de su familia, capturó a la tarántula y la reubicó en un lugar seguro.

Las imágenes han logrado más de 50.000 visualizaciones y miles de comentarios sobre el cuidado que se debe tener con los niños y los objetos que están a su alrededor.

“El grito de los papás no tiene precio. Creo que asustó a su hija más que nada. Me alegro de que nadie fuera mordido”, “He visto caricaturas que muestran a hombres enloqueciendo por las arañas, pero esto fue absolutamente hilarante. Estoy a punto de desmayarme de la risa”, “Papá me tiene muriendo de risa, pero hizo todo lo posible para proteger a sus crías cuando sintió que ella estaba en peligro, así que bravo”, fueron algunas reacciones a la publicación de YouTube.