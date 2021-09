Fotógrafa borra las fotos que tomó en una boda tras recibir malos tratos del novio

Contratar el servicio de fotografía para un evento importante requiere de tiempo e inversión, pues es la persona que va a capturar los momentos más llamativos de la celebración. Sin embargo, cuando algunas personas quieren abaratar costos, pueden terminar pasando las peores experiencias de sus vidas, tal como le ocurrió a una pareja de recién casados que se quedó sin las fotografías de su vida. Esta historia es viral en Facebook.

La pareja eligió a una amiga cercana para que realice las fotos en el día de su matrimonio. Tomaron la decisión debido a que resultaría más barato. Sin embargo, según contó la profesional a través de Reddit, el pago fue muy poco para el trabajo de 10 horas que realizaría.

La mujer afirmó que, tras varias horas de trabajo, llegó la hora de la comida durante la celebración, por lo que ella también acudiría a sentarse para descansar y alimentarse. Pero, el novio se acercó a ella y le dijo que no podía parar de tomar fotos.

“Sobre las 5 de la tarde se sirvió la comida, pero me dijeron que no podía parar a comer porque tenía que seguir ejerciendo de fotógrafa. De hecho, no me guardaron sitio en ninguna mesa. Me empiezo a cansar y empiezo a arrepentirme de haber aceptado este trabajo por casi nada”, contó la mujer, quien afirmó que solo le pagaron 250 dólares.

Fue entonces cuando la fotógrafa se acercó al novio y le pidió tomarse un descanso de 20 minutos, pero él se lo negó. Esto acabó por colmar su paciencia y reaccionó tajantemente ante el maltrato.

“Le pregunté si estaba seguro y el me dice que sí, así que borré todas las fotos que hice frente a él y me fui diciéndole que ya no era su fotógrafa”, apuntó.

Tras compartir su historia en la red social Reddit, esta se hizo viral y llegó también a Facebook. Miles de usuarios le dieron la razón, pues la pareja no tomó en cuenta el trabajo de la profesional, además de no pagarle una cantidad razonable.