Perrito espera en la puerta del supermercado para despedirse de los clientes

Los perros no solamente son los mejores amigos del hombre, sino también se han convertido en los principales protagonistas de tiernos videos que se publican a diario en las redes sociales. Una grabación compartida en Facebook mostró a un perrito esperando a su dueño en la puerta del supermercado. Pero para evitar que la estancia fuera aburrida, se puso a despedir a los clientes que acudían al negocio.

El canal Raza de Perros compartió la curiosa escena que se ganó los corazones de miles de usuarios y de los amantes de los animales. El can, al ver pasar a las personas con su coche de compras, ladraba y de inmediato levantaba la patita derecha para decir adiós.

No obstante, algunos cibernautas criticaron que el propietario de la mascota haya dejado amarrado a su peludito en la puerta causándole mucho nerviosismo o dejándolo expuesto al maltrato de alguien a quien no le gusten los animales.

PUEDES VER: Perro aprovecha la distracción de su dueña para ver su película favorita

“Lamento bajar las expectativas, pero él no se está despidiendo de nadie, simplemente quiere que lo desamarren. Seguramente el dueño lo dejó ahí atado mientras mercaba. Creo que ellos, a veces piensan que los van a dejar abandonados o algo así”, “Me encantan los expertos en perros, como salen en su defensa. Si son más de 15 minutos es maltrato, quien lo dejó ahí, es increíble cómo sufre, está pidiendo ayuda, bla, bla, bla. No sean de cristal, el perro no puede entrar a la tienda y educadamente espera afuera”, “Si sabes que vas a ir a sitios donde no puede entrar, pues lo dejas en casa y evitas que se tenga que quedar fuera expuesto a que se lo roben o a que alguien le haga daño”, fueron algunas reacciones a la publicación de Facebook.