Pequeño loro sorprende en redes al aprender a silbar la melodía de la Pantera Rosa

En muchas ocasiones hemos visto a perros imitando la forma de caminar de sus dueños o a gatos buscando un poco de atención durante las famosas clases virtuales. Sin embargo, ahora le tocó el turno a un pequeño loro, cuyo video viral ha sacado miles de sonrisas a los usuarios en Facebook por su gran inteligencia.

El lorito aprendió a silbar nada más y nada menos que la melodía de la famosa serie animada la Pantera Rosa. Sí, aquella en donde sale un felino de color rosado y el conocido inspector Clouseau.

En el clip, publicado por el usuario @pachidermi en sus redes sociales apareció el plumífero animal interpretando la popular canción. Al parecer, el lorito estaba bastante inspirado, ya que mantenía la mirada elevada y luciéndose como todo un profesional frente a la cámara, con un ritmo espectacular.

Con el titular “Vosotros veis normal que mi pájaro tenga que estar cantándome La Pantera Rosa a la 1 de la mañana”, el hombre compartió el video recibiendo miles de comentarios y ‘me gusta’.

“Ella es mucho más interesante que cualquier programa de tv. Las psitacidas son las mejores del reino animal”, “Si no están a oscuras y tapados no paran. Yo tengo un periquito y no para en todo el día y parte de la noche. Son muy sociables y animosos”, “Mi pájaro no tiene las mismas capacidades como las ninfas solo grita y mucho”, fueron algunas reacciones al clip compartido en Facebook.