Niña ofrece un dulce y 1 dólar de recompensa a quien encuentre el peluche que perdió en el cine

Cuando fuimos niños, solíamos tener un peluche que era uno de los preferidos. No queríamos que se ensuciara y mucho menos perderlo. Esto le sucedió a una pequeña, quien incluso ofreció una recompensa a la persona que le devuelva a BB Jaguar. Las imágenes son virales en Facebook.

El usuario Carlos López publicó el letrero que diseñó la menor, en donde colocó la fotografía de su juguete y un tierno mensaje.

“El viernes 17 de septiembre fui al cine a la plaza Encuentro Fortuna, lleve a mi peluche conmigo desde que soy bebé, tenía tres años cuando me lo dieron. Al llegar a mi casa me di cuenta que no estaba en mi mochila, yo creo que se me cayó. Lo extraño mucho porque es mi mejor amigo de toda la vida”, señalaba en el anuncio.

La niña también colocó un número de teléfono al que podrían comunicarse si hallaban al muñeco. Además, colocó que habría un dulce y 20 pesos (1 dólar americano) como recompensa para quien entregue a BB Jaguar.

La publicación no tardó en convertirse en viral y llegó a tener miles de ‘me gusta’, y ha sido compartida al menos 18.000 veces. Usuarios en redes sociales comentaron que ayudarán a la pequeña a encontrar su juguete porque forma parte de su vida.