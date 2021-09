Hombre sin trabajo muestra un cartel en la vía pública y recibe ofertas laborales

Muchas personas se que quedaron sin empleo a causa de la pandemia; sin embargo con el transcurrir del tiempo algunas lograron conseguir otros puestos laborales. Eso fue lo que sucedió con Rogerio de Souza Estrada, un hombre de 51 años protagonista de una historia que se viralizó en redes sociales como Facebook.

Este licenciado en leyes que reside en Sao Paulo fue visto en las calles de la ciudad con un cartel en sus manos en el que pedía ayuda para encontrar un puesto de trabajo debido a que ya llevaba cerca de 18 meses desempleado.

Es por eso que decidió pasar por una avenida con un cartel que decía: “Pido una oportunidad de trabajo, por favor”. “Sé lo que es vivir sin dinero. Te sientes degradado (…) un hombre sin dinero es hombre muerto. Así es como me siento”, afirmó Rogerio en diálogo con medios brasileños.

El hombre intentaba que algún transeúnte leyera su solicitud y lo contratara, pero no esperaba que en apenas 24 horas tuviera diversas ofertas laborales gracias a una mujer que lo fotografió y compartió su historia a través de Facebook.

“Gente, vi a este hombre con este cartel frente al centro comercial Litoral Plaza, en Praia Grande. Me acerqué a él y le pregunté si podía tomarle una foto y compartirla en la red social, me dijo que sí y me agradeció. Dijo que ya entregó su currículo en varios lugares y le dijeron que está muy por encima de la edad. Por favor, si alguien puede ayudarlo”, escribió la mujer.

El gesto fue felicitado por miles de internautas que celebraron que Rogerio consiga trabajo