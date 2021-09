PlayStation intenta ‘trolear’ a Netflix, pero servicio de streaming responde de forma épica

Netflix ha divertido a diversos usuarios de redes sociales en todo el mundo tras haber respondido a un intento de troleo de PlayStation cuando el servicio de streaming publicó en Twitter sobre su nueva serie: El juego del calamar.

A través de sus plataformas digitales, Netflix promocionó la serie coreana producida por ellos. En alusión al mencionado producto audiovisual tipearon un círculo, triángulo y cuadrado.

Ante esto, PlayStation escribió: “Aquí falta algo...”, haciendo referencia a los icónicos botones de los mandos de esta consola (las figuras geométricas y una equis). Sin embargo, no esperaron la épica respuesta de Netflix: “Sí, la X de Xbo... Ah, no te creas. Saludos”.

Las respuestas en Twitter divirtieron a miles de usuarios de distintas redes sociales que felicitaron al CM de la compañía por la rápida respuesta.

La respuesta fue celebrada por miles de usuarios de redes sociales. Foto: captura de Twitter

El juego del calamar

El juego del calamar es el nombre que lleva el nuevo show coreano de Netflix. Este está protagonizado por Lee Jung-Jae (Líbranos del mal), Park Hae-Soo (Memories of the alhambra) y Wi Ha-Jun (Romance is a bonus book).

Unos 456 concursantes, con problemas de liquidez de dinero, se inscriben en una serie de juegos extraños, pero conocidos por ellos, ya que muchos los jugaban cuando eran niños. Más allá de ser una simple competencia, el grupo deberá competir por un premio en efectivo de 40 millones de dólares, una cantidad difícil de rechazar.