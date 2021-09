Perrito se niega a acabar su paseo en el parque y hace ‘berrinche’ para no ir a casa

Probablemente el momento favorito de las mascotas sea salir al parque a jugar. Sin embargo, muchos canes creen que este rato de juegos debe durar más tiempo del que sus dueños disponen. Esto fue lo que ocurrió con una joven, quien fue ‘víctima’ del engreimiento de su perro, pues este no quería que el paseo termine. El video de este momento se hizo viral en TikTok.

“No me causa gracia. ¿Una hora en el parque con este frío no es suficiente? Camina”, le grita la joven a su perrito llamado Oso, mientras este no deja de sostener su pelota con el hocico. El can lucía quieto sobre el suelo, con el fin de dar a entender que él no caminaría de regreso a casa.

Pese a la insistencia de su dueña al llamarle la atención y mostrar su enojo por el ‘berrinche’, este travieso perrito no hizo caso a la indicación. Por el contrario, el animal permaneció quieto sin mostrar intención de moverse.

La joven grabó a su mascota en la graciosa escena y, luego de compartir el video en sus redes sociales, miles de cibernautas comenzaron a reaccionar y dejaron divertidos comentarios en la publicación de TikTok.