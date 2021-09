Hombre con discapacidad entabló una linda amistad con perro de rescate que perdió una pata

Una tierna amistad entablaron un hombre con discapacidad y un perro de raza pastor alemán que también perdió una de sus extremidades, tras ser atropellado por un vehículo mientras caminaba por una calle en Walnut, Minnesota (Estados Unidos). El sujeto encontró a la mascota, con la que compartiría su vida, en un refugio de animales en Inland Valley en Pomona. Su historia se volvió viral en Facebook.

Según contó Dane Orozco a Daily Mail, perdió su pierna derecha en el 2016, cuando tuvo una infección. Al comienzo le afectó mucho su condición, pero con el pasar del tiempo se ha ido adaptando a la situación.

“Perdí mi pierna en 2016 a causa de una infección. Me ha afectado de muchas maneras, buenas y malas, mayormente malas porque ya no puedo ser el hombre que solía ser. Todavía puedo hacer cosas, pero se necesita más tiempo y esfuerzo adicional para hacer las cosas que quiero y me causa depresión y ansiedad todos los días”, señaló Orozco.

Un día salió a visitar un refugio para distraerse, ya que lo único que lo hacía feliz era recordar cuando criaba a sus mascotas. Cuando vio a Kane, como fue bautizado el canino, inmediatamente lo aceptó y decidió que sería su nuevo compañero.

Kane perdió su pata cuando fue atropellado por un automóvil mientras vivía como un callejero, pero no deja que eso lo detenga. “A veces corre como si tuviera las cuatro piernas”, afirmó el muchacho.

La querida mascota de Dane se ha adaptado perfectamente a su nueva vida y cada día se vuelve más fuerte y confiado. El video del momento en que se conocieron ha tenido más de cuatro millones de ‘me gusta’ y miles de comentarios.