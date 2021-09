Cafetería se vuelve viral por hacer un pequeño descuento de consumo a sus ‘clientes feos’

¿Te imaginas asistir a un restaurante a comer algo sabroso o a tomar tu bebida favorita y cuando te llevan el ticket de la cuenta notas un extraño descuento por no ser una persona con ‘lindas cualidades físicas’? Esto le sucedió a un hombre que decidió publicar el recibo de su consumo en Facebook, en donde se le mencionaba la polémica promoción ‘por feo’.

El restaurante que aplica este tipo de rebajas es Avenida 55, un comercio que queda ubicado en la ciudad de Logroño (España). El usuario de la cuenta @justbarboza compartió el comprobante de pago con la peculiar oferta.

“Le voy a confesar algo: la verdad no me gusta el café con leche porque la única vez que me pedí uno, cuando revisé la factura, noté que me hicieron un descuento solo por estar feo”, escribió el cibernauta.

Otro hombre que asistió al establecimiento publicó en sus redes sociales otro ticket y en este se pudo observar que en Avenida 55 le hicieron un cargo extra de un euro por pedir su plato sin cebolla.

El responsable del lugar, identificado como Alberto Álvarez, contó en una entrevista que la “idea surgió porque estábamos en Instagram y veíamos que de los bares solo salía gente guapa, y dijimos: ‘¿Y la gente fea a dónde va?’”.

Asimismo, aseguró que esto ha tenido buena aceptación entre la gente. “Ha tenido muy buena acogida; al principio venían uno o dos feos, y ahora hemos tenido que poner aforo limitado porque somos más de 50″, agregó.