Joven salva a perro que se encontraba atrapado en el río Rímac

La solidaridad no tiene límites. No cabe duda que la amistad entre el hombre y el perro siempre está presente incluso en momentos difíciles, tal como quedó demostrado en una reciente historia que ha conmovido a miles de usuarios en TikTok. Un perrito se encontraba atrapado en el río Rímac, pero gracias a un valiente joven limeño el can pudo salir ileso de un trágico destino.

En las aguas del ‘río hablador’, un asustado perro no podía librarse del cerco líquido que cubría el poco espacio de tierra donde se encontraba. Un joven, llamado Joan, se percató del complicado momento que vivía el can y decidió auxiliarlo.

Por este motivo, se puede observar desde los primeros segundos del video viral de TikTok cómo el joven salta del muro que separa la carretera del río para poder acercarse al animal que se encontraba varado. De forma lenta se aproximaba poco a poco para no asustarlo y provocar que le tenga confianza.

Al mostrarse más predispuesto de atender el llamado de Joan, el perro comenzaba a caminar en su misma dirección. Mientras el joven sumergía sus piernas en el agua, continuaba captando su atención para que no se alejase de él y así no se ahogue.

En un momento de tensión, el hombre logra pasar la corriente. El valiente can tomó la decisión de saltar para ser sujetado por el joven, quien, con éxito, alcanzó a sostenerlo entre sus manos y finalmente lo llevó a una zona segura.

El video viral de TikTok ha causado el asombro de miles de usuarios, quienes se unieron a los transeúntes del clip que apoyaron con vítores la hazaña. El video cuenta con más de 46.000 visualizaciones.