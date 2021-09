Hombre arriesga su vida para salvar a perrito colgado en el tercer piso de un edificio

Cada día se dan a conocer increíbles historias protagonizadas por humanos, a quienes no les interesa arriesgar su vida para salvar la de pequeños animales indefensos que por accidente o crueldad terminan atrapados o envueltos en curiosos hechos. En esta ocasión, el clip de un sujeto compartido en Facebook se ganó las palmas de miles de cibernautas por su valiente accionar para salvar a un perro.

Como se logró ver en el video compartido por el canal No lo creo, el canino estaba colgado del collar en la ventana de un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio. El hombre colocó una escalera, pero la altura donde se hallaba el peludito era mayor y no lograba alcanzarlo.

Es por ello que el vecino que lucía un pantalón verde y un polo blanco utilizó un palo para intentar subir al perro y que se metiera por la ventana. Sin embargo, sus esfuerzos no tuvieron buenos resultados.

Momentos después se le ocurrió subirse a una de las repisas del aire acondicionado colocado afuera del departamento para alcanzar al pequeño mamífero. Haciendo un poco de equilibrio y para evitar que el travieso sabueso falleciera asfixiado con su propio collar, trepó y descolgó al perro recibiendo los aplausos de todos los residentes del lugar.

Otro vecino que se encontraba esperando en el borde de la escalera de madera atrapó a la tierna mascota que lucía muy asustada. Finalmente, el canino llegó a tierra y fue abrazado por todos los presentes.

“El perro no es malo, sus amos son los malos, descuidados e irresponsables. ¿Por qué no toman la debida precaución para evitar que el perrito escape? La próxima vez no correrá la misma suerte”, “Qué gesto más hermoso de valentía y de humanidad con la creación de Dios, de ese joven. Dios los bendiga a todos los que colaboraron en el rescate”, “Gracias a la persona que lo salvó. Los dueños irresponsables. Si tienen un perrito, deben estar muy atentos”, fueron algunas reacciones en la publicación de Facebook.