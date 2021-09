Joven se graba haciendo un divertido baila frente a heladero y causa furor en redes sociales

Muchas personas viajan hasta Turquía para conocer al heladero Mehmet Dinç, quien se volvió viral en TikTok por bailarle a sus clientes y realizarles trucos mientras esperan por sus helados. Sin embargo, no es barato ubicar a este personaje, ya que algunos no cuentan con los recursos económicos. Por eso, un joven peruano no quiso quedarse atrás y replicó un singular baile en Pucallpa.

El usuario Alexander Reyna le bailó a un heladero de Pucallpa en la vía pública y sabiendo que más de uno lo estaba filmando con sus celulares.

“Ya que no alcanza el presupuesto para ir a Turquía, yo aquí con el heladero pucallpino”, bromeó el peruano tras bailarle al vendedor, quien no tuvo reacción alguna ante la peculiar escena.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó en TikTok. En solo dos días, suma más de 330.000 vistas y casi 25.000 ‘likes’. Usuarios de redes sociales comentaron sobre este clip.

“El heladero: ‘¿joven, le ocurre algo?’”, “El heladero: ‘joven, yo solo vendo helados’”, “El heladero no tiene ni la más mínima idea de lo que estás haciendo”, escribieron algunos internautas.