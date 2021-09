Analiza tacos de la calle en un microscopio y se lleva una desagradable sorpresa

Los tacos son una de las comidas más comunes en todo el mundo, sobre todo en México, pues representan una opción fácil, rápida y deliciosa para alimentar a miles de ciudadanos. Ante esta situación, la cuenta de TikTok @micro_terra decidió observar este popular platillo a través del microscopio. El desagradable resultado que encontró se viralizó en redes sociales.

“Qué tan higiénicos son los tacos callejeros, y aún viendo esto, creo que no los dejaremos de comer”, cuestiona el autor del video. En el clip se observa los tacos que serán analizados.

A continuación, se ve una toma de este alimento bajo el lente del microscopio. Lo observado en los primeros segundos no fue del agrado de ningún internauta y el especialista informó al respecto. “Lo más común que podemos encontrar es mucha grasa, y claro, ¡un pelo!”, indicó.

Luego de esta primera vista, se analizó la salsa, donde se encontró nada más y nada menos que la pata de un insecto. “Revisé la salsa gota por gota hasta que encontré esto: es la pata de un insecto, probablemente de una mosca”, afirmó el sujeto.

Las conclusiones no fueron del agrado de usuarios de TikTok, y ante este panorama, algunos bromearon: “Si no lo veo, no lo siento”, “Taquitos con guarnición incluida”, fueron algunos de los comentarios hechos.