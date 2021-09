Joven lleva a su perro a pasear en su vehículo antes de darle el último adiós

Una amistad para siempre. No cabe duda que el perro es el ‘mejor amigo’ del hombre, tal como quedó demostrado en una reciente historia que tocó los corazones de los usuarios al ser compartida en Facebook. El Mace, llamado por su dueño como el Macermoso, dio su último paseo a bordo de un vehículo por los alrededores de su vecindario antes de que fuera dormido para siempre.

Hace un tiempo, los veterinarios le comentaron a un joven que su querida mascota padecía cáncer. Fue entonces que llevó un tratamiento para mejorarse; sin embargo, le causaba mucho sufrimiento.

El muchacho acomodó a su perro en su vehículo para que hicieran su actividad favorita antes de separarse para siempre. Foto: Frontera News/ Facebook

Por este motivo, él tuvo que tomar una dura decisión por la salud de su can. “Con mi corazón destrozado y mi alma llena de dolor me despedí del mejor amigo canino que he tenido”, escribió en sus redes sociales.

El muchacho no quería separarse de El Mace, por ello, armó una despedida especial para que pasaran un tiempo juntos. “En una lucha contra el cáncer y mucho sufrimiento tuve que aceptar que lo sacrificaran para que dejará de sufrir. Pero sin antes darle un último paseo en carro como le gustaban y un momento solo para nosotros dos, dándole las gracias por ser tan noble, leal y amoroso conmigo y mi familia”, expresó.

El joven nunca dejó a su adorable mascota, por ello, lo acompañó en la sala de la veterinaria para darle el último adiós. Foto: Frontera News/ Facebook

Después de viajar por varios kilómetros, finalmente ambos tuvieron que separarse. “¡Mi Mace! ¡Mi Macermoso! Jamás lo olvidaré, mi amigo”, manifestó en su publicación de Facebook. Ahí, consiguió miles de reacciones que lo volvieron tendencia de manera rápida.

