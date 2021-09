La ternura e inteligencia de un perrito ha logrado cautivar a miles de usuarios en diversas plataformas virtuales, principalmente en YouTube, donde fue compartido un video en el que se revela su nuevo ‘aprendizaje’. Este can vive en un refugio y ha sorprendido con su habilidad para tender su propia cama. Las imágenes de esta escena ya se han vuelto tendencia en las redes sociales.

Rush, como se llama este perrito, vivió durante muchos años en las calles. Cuando llegó al albergue Society for the Improvement of Conditions for Stray Animals, situado en Ohio (Canadá), fue ubicado en un espacio enrejado para que pueda descansar tranquilo.

De un momento a otro, sus cuidadores comenzaron a notar que el perrito tenía la intención de acomodar la colcha sobre al cual dormía. Poco a poco, el can ya había dominado la técnica y se hacía a cargo de arreglar su cama todos los días.

Los encargados del refugio decidieron grabar su comportamiento para compartirlo en sus redes sociales, al mismo tiempo que le buscaban un nuevo hogar. Gracias a esta grabación, una pareja llegó al refugio y lo adoptó.

“Estamos muy emocionados de anunciar que Rush tiene una nueva familia”, publicó la organización. La tierna actitud de este perrito no tardó en volverse viral en YouTube, donde varios cibernautas expresaron sus más emotivos comentarios hacia el can.