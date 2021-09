Será motivo de muchas risas. Una señora se volvió viral en YouTube y otras redes sociales al ser captada mientras compraba un helado. Evidentemente, a la mujer no le gustaron para nada los malabares con las manos que hacía el vendedor al cumplir con su servicio. Por ello, no aguantó que no le sirvieran su aperitivo de forma inmediata y solo atinó a irse cuando el joven mercader realizaba trucos con las manos.

Este video viral de YouTube nos muestra la imagen de una señora, quien se encontraba a la espera de su gélido postre. Ella, al ver que el vendedor no le entregó en primera instancia su dulce, decidió dar un paso al costado e irse. Su hija, quien grabó todo, trataba de convencerla de que todo es parte de la atención. La madre de la joven regresó y siguió sin recibir su helado debido a los trucos manuales que hizo el repartidor. Finalmente, después de muchos intentos por tener su aperitivo, perdió la paciencia y botó las servilletas.

Miles de usuarios de YouTube reaccionaron a este video y dejaron sus comentarios sobre el peculiar hecho: “Yo haría lo mismo al pagarle”, “LMAO necesitaba esta risa”, “Su zapato volará en cualquier segundo”.