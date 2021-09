Un reencuentro por el que una madre y un hijo esperaron casi 20 años se hizo realidad gracias a un comando de las unidades de fuerzas especiales de la Policía Nacional de Colombia, quien, a su vez, era su hermano menor. La conmovedora escena de cómo Ángel Rincón dio con su hermano mayor Fabio fue compartida en YouTube y otras redes sociales.

Fabio Rincón salió hace 20 años de su casa de Bucaramanga hacia Bogotá para hacerse un examen médico, mas no retornó. Su desaparición se convirtió en luto para su familia excepto para su madre y hermano menor, quienes nunca perdieron la esperanza de encontrarlo.

Por motivos de trabajo, Ángel Rincón viajó a Bogotá para apoyar a sus compañeros en patrullajes. Coincidentemente, por aquellos días, Fabio se puso en contacto con otro de sus hermanos para pedirle dinero y así arreglar la carreta que usaba como herramienta de trabajo. Fue así que llamaron a Ángel para ponerlo al tanto de todo, rastrearon el número y descubrieron que provenía de Bogotá.

El oficial partió a buscar a su hermano perdido, volvió a llamar al número que guardó y le dieron una dirección más específica donde se encontraba el dueño del teléfono, que dijo que sí conocía a su hermano: trabaja como reciclador.

Con los nuevos datos, el policía continuó con la búsqueda, cuando parecía que sus esfuerzos habían sido en vano, uno de los conocidos de Fabio le dijo “Esa es la carreta de tu hermano”. En ese momento Ángel se acercó yo y lo vio.

“Abrí los plásticos y lo veo ahí y le digo ‘hermano Fabio, él se queda mirándome y no me reconoce’. Me dice ‘¿usted quién es, mi hermano?’, yo le dije ‘sí, su hermanito’. Le dije que lo estaba buscando y lo hallé gracias a Dios, Dios es muy grande y lo abracé”, añadió el efectivo en el video compartido en YouTube.

La madre de los hermanos fue informada de la grata noticia y pudo reencontrarse con el hijo que siempre buscó.