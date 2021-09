El aprendizaje escolar es más ameno cuando los docentes son creativos al explicar diversas teorías. Algunos utilizan muppets, recrean escenas divertidas u otros se disfrazan para captar la atención del alumno. Ciertamente, un video se ha vuelto viral en TikTok debido a un ingenioso maestro que utiliza técnicas diferentes para sorprender a sus estudiantes.

Desde los primeros segundos del clip se puede observar cómo el docente se prepara para realizar un experimento con el uso de un extintor para impulsar su recorrido. Mientras los alumnos rodean al profesor de astronomía para aprender, otros aprovecharon el momento para grabar la divertida escena.

“Segura de decir que no me arrepiento de haber ido a clases” se titula el video viral publicado en TikTok por la joven Julia Fay, quién no tardó en compartir la singular enseñanza que realizó el maestro. La escena también llamó la atención de los cibernautas por el divertido final, ya que el docente termina ‘estrellándose’ al no ser sujetado por otra persona.

El clip cuenta con más de 5 millones de reproducciones y ha cautivado a miles de usuarios, quienes no dudaron en afirmar que las enseñanzas divertidas son con las que aprenden más los alumnos. “Esas prácticas sí me darían motivación a estudiar”, “Si cada teoría la hacen así, sí quiero ir a estudiar”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas en el video viral de TikTok.