Una madre de familia llegó a llamar al 911 para denunciar el mal corte de cabello a su hijo. “Demasiado corto”, acotó. La peculiar escena fue registrada en video por el barbero y compartida en TikTok, plataforma en la que se viralizó y donde actualmente acumula comentarios a favor y en contra.

Robbie Rocco trabaja en Boneheads Barbershop en Norton, Estados Unidos. Hace unos días publicó dos clips donde narra como una mujer llama a la Policía por un corte de cabello. “Mira a esta señora desperdiciando mi día”, se escucha al profesional diciendo mientras enfoca a la madre.

Ante esta afirmación, la madre muestra su teléfono celular para verificar que se está comunicando con el 911: “¿Puede decirle que se aleje de mí? Por favor”, dice la mujer.

En la segunda parte del video, Robbie explicó lo sucedido. Resulta que el hijo de la señora ingresó a la barbería pidiendo un corte de cabello “alto y ajustado”, añadiendo que quería que en la parte superior de su cabeza se utilizase una maquinilla número 2.

“Literal, me detengo y me voy, hermano, un número 2 es muy corto” expresó el trabajador, quien agregó que el muchacho no hizo ningún tipo de queja e incluso dejó propina. Minutos después del corte, la madre del muchacho ingresó al establecimiento y aseguró que lo iba a demandar, acto seguido se comunicó con los servicios de emergencia.

El barbero contó que la Policía se apersonó al local y tuvo que disculparse con los agentes del orden por el incidente debido al comportamiento de la mujer. Pero agrega que “luego nos reímos y les agradecí”.

Tras la difusión de los contenidos, miles de usuarios en TikTok mostraron su malestar por el hecho que la progenitora del joven llame a una línea de emergencia para hacer el reclamo de un tema “trivial”.