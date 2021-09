La escritora española Ana Campoy compartió la reacción de dos niñas al tener una de sus obras entre las manos. La anécdota sucedió en la Feria del Libro de Madrid, donde la autora promociona sus últimos trabajos. “De las cosas más bonitas que me han pasado en diez años de feria”, escribió en Facebook.

Al cubículo de la novelista se acercaron dos pequeñas, a las que la escritora identifica como C. y M., quienes le informaron si había la posibilidad de que la autora les dejara una dedicatoria. Sin embargo, tal y como cuenta Campoy, las cosas no salieron como ellas deseaban.

Cada una quería un libro diferente, pero no tenían el dinero suficiente para comprarlos. Al final llegaron a una conclusión, con lo que dejó claro que su amistad estaba por encima de todo.

Una niña se dio cuenta de que no era justo que ella tuviese un libro y su amiga no. Por eso, le propuso rebuscar entre sus cosas a ver si conseguían el dinero. ”Venga, a ver si entre las dos lo conseguimos y nos llega, y empezó a buscar dinero debajo de las piedras”, contó la autora. “Restos del monedero, bolsillos... Pero nada. No era suficiente”, añadió.

Desesperadas, las niñas hicieron lo imposible. Llegada la hora de cierre de la feria, tuvieron que admitir su derrota. “Sus caras eran un poema”, recordó Campoy, “De frustración, de pena y, en el caso de C., de culpa. Y yo, al verla, pensé que no. Que la vida tenía que ser justa. Que ser generosa con su amiga se merecía una recompensa. Ya habría tiempo de que la vida le castigara los buenos actos, pero no con 10 años. Y menos en mi caseta”, detalló.

Por ello, a la escritora se le ocurrió hacer algo que las niñas no esperaban: les pidió que pusiesen el dinero que tenían y ella, encantada, les pondría la diferencia. La publicación de Facebook se ha hecho viral y cuenta con más de 12.200 ‘me gusta’ en la mencionada red social.