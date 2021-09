Faltan unas pocas semanas para celebrar la Noche de Brujas o el Día de los Muertos. Muchos personajes de las películas de terror son los más recordados por los usuarios de las redes sociales como YouTube. En este contexto, un hombre quiso adelantarse a la fecha, pero fue detenido por la Policía.

En un video compartido por el canal ABC, se vio a un hombre identificado como Mark Metzger caminando con el disfraz de Michael Myers, clásico protagonista del filme Halloween. Con una máscara blanca, un overol azul y un cuchillo con sangre en la mano, el sujeto asustó a los residentes de Galveston, Texas (Estados Unidos), quienes no tardaron en dar aviso a las autoridades.

Según información brindada por el muchacho, se trataría de un abogado de la zona que no es ajeno a hacer estas cosas. Sin embargo, su broma causó revuelo en la playa, pero no duró mucho.

Adam Garrison, un residente de la isla, le dijo a ABC que pensaba que el truco del hombre era sin sentido y que probablemente lo estaba haciendo para llamar la atención en medio de una tormenta que amenazaba la costa tejana.

Mientras tanto, Metzger aseguró a los efectivos que lo hizo como una forma de tratar de encontrar “un poco de positividad en la sombría fatalidad”, pero al parecer no todo el mundo lo encontró divertido.

“Simplemente no creo que lo aprecien tanto. Supongo que hay algunas personas que no tienen sentido del humor o, ya sabes, no pueden complacerlos a todos”, manifestó Metzger.

El curioso clip ha logrado más de 54.000 reproducciones y miles de comentarios por la osada broma del letrado.

“Puede caminar abiertamente sin licencia con un arma real en Texas, pero no mientras usas una máscara de Michael Myers con un cuchillo falso”, “Podrían haberse acercado a él y preguntarle si el cuchillo es real, si no dejarlo jugar”, “Si hubiera llevado un arma cargada no le dirían nada”, fueron algunas reacciones a la publicación de YouTube.