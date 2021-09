Miles de usuarios en Facebook han quedado cautivados al ver un reciente video viral que tiene como protagonista a un travieso perrito. Estas imágenes muestran cómo el can confundió una famosa estatua con un hombre, al que le pidió jugar un rato.

Es increíble lo que la inocencia de las mascotas puede hacer. En este video, compartido por la página ViralHog, se puede apreciar cómo el perrito cree haber encontrado un nuevo ‘amigo’ para jugar.

Nova, un perrito de raza border collie, iba de paseo con su dueña cuando pasaron cerca de una escultura de Abraham Lincoln. El can no lo pensó dos veces y se abalanzó sobre esta sin saber que no se trataba de un hombre de verdad.

Este perrito le colocaba el disco en las piernas con el fin de que el personaje lo coja y se lo lance. Su dueña se percató de la conducta de su mascota y comenzó a grabarla. Las imágenes no tardaron en difundirse en varias plataformas virtuales.

“Nova es mi border collie de 1 año. Nada ama más que jugar al frisbree y elige víctimas de cualquier forma o tamaño para jugar con él. Incluso esta estatua del buen Abraham Lincoln. Ella es excelente para hacerse notar”, dijo su dueña.

Finalmente, el perrito se cansó de insistir y se retiró con su juguete en el hocico. Las imágenes de esta curiosa escena han deslumbrado a los usuarios de Facebook, quienes han dejado emotivos comentarios en la publicación.