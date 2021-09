En TikTok se ha vuelto viral el caso de un anciano de 65 años que esperó a que su hijo salga de un vacunatorio donde estaba recibiendo su primera dosis contra la COVID-19. El fuerte calor de Acapulco no fue impedimento.

Este peculiar hecho fue grabado por una mujer a la que le pareció curioso que un señor estuviera atento al movimiento dentro del centro de inmunización como si estuviera esperando a alguien.

El adulto mayor estaba esperando a su hijo para ayudarlo en lo que necesite después de ser inoculado. La tierna escena conmovió a usuarios de redes sociales.

En el clip se observa al vástago apoyarse en su padre para caminar con normalidad para juntos ir a casa. Muchos usuarios de TikTok se sintieron identificados y afortunados como el joven.

“Tengo 27 años y mi papá también me llevó a la vacuna. Me esperó, me compró helado y me cuidó oda la noche porque me dio fiebre”, “No estoy llorando, son lágrimas de macho”, fueron algunos de los comentarios.