Una tierna historia. A través de Facebook se compartió un video viral que cuenta la historia de Milo, el cachorro que no se considera un ‘perro’ a pesar de serlo. La dueña no dejó pasar este momento y registró con su teléfono una de las escenas que le hizo su engreído de cuatro patas cuando lo llamaron por su especie.

Como se puede apreciar en los primeros segundos del video, que ha causado gran sensación en países como México, Estados Unidos y España, el cachorro no respondió al saludo de su dueña cuando ella lo llamó “perro”. Esto se debe a que el sabueso tiene la costumbre de escuchar su nombre Milo.

“Este lindo cachorro labrador me pone triste cada vez que no lo llaman por su nombre. Y este video comprueba su reacción”, dijo la dueña del can en la publicación de Facebook.

Miles de usuarios, especialmente los que son amantes de los animales domésticos, tuvieron diversas reacciones. Algunos se conmovieron con la respuesta del can, mientras que otros se divirtieron al ver el video viral.